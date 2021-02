Deutsche Telekom-Aktie sehr fest - T-Mobile US erwirbt 5G-Frequenzen

Kurz nach dem Handelsstart zogen Deutsche Telekom -Aktien um 2,4 Prozent auf 15,13 Euro an. Einem Händler zufolge profitierten sie vom deutlichen nachbörslichen Kursplus der T-Mobile -Aktie. Die amerikanische Mobilfunktochter hat sich in einer Auktion Frequenzspektrum gesichert, das für den neuen Mobilfunkstandard 5G verwendet werden kann. Laut der US-Kommunikationsbehörde FCC hat T-Mobile für insgesamt 9,3 Milliarden US-Dollar 142 Lizenzen erworben. Die Konkurrenten von AT&T und vor allem Verizon mussten deutlich tiefer in die Taschen greifen. T-Mobile US hatte den kleineren Rivalen Sprint unter anderem wegen dessen Frequenzausstattung in einem Milliardendeal übernommen.

Ein Händler hob positiv hervor, dass T-Mobile US mit Blick auf 5G in den Vereinigten Staaten vorn mitmischen wolle. "Das dürfte auch die T-Aktie treiben, denn die Bonner sind an T-Mobile US beteiligt", sagte er. Die Papiere von T-Mobile US waren am Vorabend im nachbörslichen US-Handel angesichts der Neuigkeit um 5 Prozent hochgesprungen.

/ck/men

FRANKFURT (dpa-AFX)