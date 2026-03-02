Deutsche Telekom Aktie

Sprachassistent 02.03.2026 10:17:00

Deutsche Telekom-Aktie sinkt: KI-Sprachassistent wird ins Mobilfunknetz integriert

Deutsche Telekom-Aktie sinkt: KI-Sprachassistent wird ins Mobilfunknetz integriert

Die Deutsche Telekom möchte bei Telefonaten den Zugriff auf einen Sprachassistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) bieten.

Dieser Service werde "zeitnah" starten, sagt Deutsche Telekom-Technologievorstand Abdu Mudesir zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Anrufer und Angerufene sollen bei Anrufen im Mobilfunknetz der Telekom den KI-Assistenten etwa nach Bahnverbindungen oder Hotels fragen können. Die KI wird mit den Worten "Hey Magenta" aktiviert.

Sie kann Firmenangaben zufolge auch live in andere Sprachen übersetzen und nach dem Gespräch eine schriftliche Zusammenfassung schicken, damit sich die Gesprächsteilnehmer während des Gesprächs keine Notizen machen müssen. "KI wird einfach, intuitiv und für jeden verfügbar", erklärt Mudesir. Man sei weltweit der erste Netzbetreiber, der so einen KI-Assistenten in sein Netz integriere. Datenschutzbedenken tritt die Telekom entgegen, die Aufnahmen sollen schnell wieder gelöscht werden.

KI-Assistenzfunktionen und Live-Übersetzungen sind schon verfügbar, hierfür sind aber Apps oder gute Smartphones nötig. Die Telekom möchte nun den Zugriff auf einen KI-Assistenten für alle Gesprächsteilnehmer ermöglichen, unabhängig von deren genutzten Apps und Smartphones. Branchenexperten bewerten das Vorhaben der Telekom als geschickten Schachzug, auch weil dadurch die zuletzt etwas aus der Mode gekommene Sprachtelefonie wieder aufgewertet werden könnte. Viele Menschen schicken sich heutzutage lieber Chatnachrichten, anstatt sich anzurufen - die Gesamtzahl der Telefonminuten sinkt daher seit Jahren.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,50 Prozent tiefer bei 33,92 Euro.

dpa-AFX

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

