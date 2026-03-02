Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Sprachassistent
|
02.03.2026 10:17:00
Deutsche Telekom-Aktie sinkt: KI-Sprachassistent wird ins Mobilfunknetz integriert
Sie kann Firmenangaben zufolge auch live in andere Sprachen übersetzen und nach dem Gespräch eine schriftliche Zusammenfassung schicken, damit sich die Gesprächsteilnehmer während des Gesprächs keine Notizen machen müssen. "KI wird einfach, intuitiv und für jeden verfügbar", erklärt Mudesir. Man sei weltweit der erste Netzbetreiber, der so einen KI-Assistenten in sein Netz integriere. Datenschutzbedenken tritt die Telekom entgegen, die Aufnahmen sollen schnell wieder gelöscht werden.
KI-Assistenzfunktionen und Live-Übersetzungen sind schon verfügbar, hierfür sind aber Apps oder gute Smartphones nötig. Die Telekom möchte nun den Zugriff auf einen KI-Assistenten für alle Gesprächsteilnehmer ermöglichen, unabhängig von deren genutzten Apps und Smartphones. Branchenexperten bewerten das Vorhaben der Telekom als geschickten Schachzug, auch weil dadurch die zuletzt etwas aus der Mode gekommene Sprachtelefonie wieder aufgewertet werden könnte. Viele Menschen schicken sich heutzutage lieber Chatnachrichten, anstatt sich anzurufen - die Gesamtzahl der Telefonminuten sinkt daher seit Jahren.
Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,50 Prozent tiefer bei 33,92 Euro.
dpa-AFX
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|33,98
|0,00%
