Deutsche Telekom-Aktie stabil: Konzern sieht sich für weiteres Wachstum im Jahr 2026 gerüstet

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt.

Das bereinigte EBITDA AL sieht der DAX -Konzern in diesem Jahr auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen. Der Free Cashflow AL soll auf rund 19,8 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie plant die Deutsche Telekom mit rund 2,20 Euro.

Für das Schlussquartal 2025 wies die Telekom ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 31,72 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 31,275 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im vierten Quartal 2025 wieder gewachsen: Hier legte der Gesamtumsatz um 2,7 Prozent zu, nachdem der Umsatz dort im dritten Quartal um 1,8 Prozent zurückgegangen war, und um 1,3 Prozent sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal.

Deutsche Telekom übertrifft eigene Ziele 2025 marginal

Die Deutsche Telekom hat ihre eigenen Ziele im vergangenen Jahr auf Basis konstanter Wechselkurse marginal übertroffen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wuchs er 2025 organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, um 4,2 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Bei den Service-Umsätzen betrug der organische Zuwachs 3,8 Prozent.

Das bereinigte EBITDA AL stieg organisch um 4,7 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Die berichteten Wachstumsraten fielen in erster Linie wegen des im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar mit 2,9 Prozent beim Umsatz, 2,9 Prozent bei den Service-Umsätzen und 2,8 Prozent beim bereinigten EBITDA AL niedriger aus. Der Free Cashflow AL fiel mit 19,5 Milliarden Euro um 2,0 Prozent höher aus als im Vorjahr.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,00 (Vorjahr 1,90) Euro. Hier hatte die Telekom rund 2,00 Euro in Aussicht gestellt. Beim Free Cashflow AL hatte sich der Bonner Konzern zuletzt rund 20,1 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt und beim bereinigten EBITDA AL rund 45,3 Milliarden. Legt man für die bei der Prognose angegebenen Wechselkurse zugrunde, erreichte das bereinigte EBITDA AL 45,5 Milliarden Euro und der Free Cashflow AL 20,2 Milliarden Euro.

Die Prognose der Deutschen Telekom basiert aus Gründen der Vergleichbarkeit auf konstanten Wechselkursen. Für die Prognose des Jahres 2025 wurde der Dollar-Kurs mit dem Vorjahreswert von 1,08 Dollar je Euro angesetzt; am Ende stand der Wechselkurs jedoch bei 1,13 Dollar je Euro. Beim bereinigten EBITDA AL machte der Umrechnungseffekt im Gesamtjahr 2025 den Angaben zufolge rund 1,18 Milliarden Euro aus.

Ihren Dividendenvorschlag hatte die Deutsche Telekom bereits im November bekannt gegeben. Für 2025 will sie demnach 1,00 Euro je Aktie zahlen nach 0,90 Euro im Jahr davor.

Deutsche-Telekom-CEO bekräftigt Ziele für 2027

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges, sieht den DAX-Konzern auf dem besten Weg, seine auf dem Kapitalmarkttag 2024 vorgestellten Finanzziele für 2027 zu erreichen. "Heute kann ich Ihnen sagen: Wir sind voll auf Kurs. Beim Ergebnis, beim Free Cashflow und beim Gewinn je Aktie", sagte Höttges auf der Bilanz-Pressekonferenz. "Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen haben."

Auf dem Kapitalmarkttag 2024 hatte die Telekom in Aussicht gestellt, bis ins Jahr 2027, ausgehend von den Finanzkennzahlen 2023, jährlich durchschnittlich um jeweils rund 4 Prozent zu wachsen. Das bereinigte EBITDA AL soll demnach im Schnitt um 4 bis 6 Prozent pro Jahr zulegen. Dabei soll das Wachstum von beiden Seiten des Atlantiks kommen. Für den Konzern ohne das US-Geschäft hatte die Telekom für den Zeitraum bis 2027 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 2,5 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt - auch bei den Service-Umsätzen - sowie zwischen 3 und 4 Prozent beim bereinigten EBITDA AL. Der Free Cashflow AL des Gesamtkonzerns soll sich 2027 auf rund 21 Milliarden Euro belaufen. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie hatte die Telekom einen Anstieg um durchschnittlich mehr als 11 Prozent pro Jahr prognostiziert.

In diesem Jahr will die Telekom beim bereinigten EBITDA AL um 6 Prozent auf rund 47,4 Milliarden Euro zulegen. Der Free Cashflow AL soll um 3 Prozent auf rund 19,8 Milliarden Euro steigen, und das bereinigte Ergebnis je Aktie um rund 10 Prozent auf 2,20 Euro. Die Prognose basiert auf konstanten Wechselkursen. Dabei wurde der US-Dollar mit dem Vorjahreswert von 1,13 Dollar je Euro angesetzt.

Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Aktie der Deutschen Telekom zeitweise kaum bewegt bei 33,67 Euro (+0,06 Prozent).

