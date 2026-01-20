Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gruppenspieltage 20.01.2026 09:20:38

Deutsche Telekom-Aktie steigt minimal: 18 WM-Spiele werden exklusiv an den ersten Spieltagen übertragen

Deutsche Telekom-Aktie steigt minimal: 18 WM-Spiele werden exklusiv an den ersten Spieltagen übertragen

Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Deutsche Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen.

Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.

Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF 60 Begegnungen, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale. Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten.

Via XETRA notiert die Telekom-Aktie am Dienstag zeitweise 0,22 Prozent höher bei 27,64 Euro.

/mrs/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse

Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten