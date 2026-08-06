Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktienrückkaufprogramm
|
06.08.2026 17:52:04
Deutsche Telekom-Aktie steigt: Wachstum hält an - Konzern hebt Barmittel-Prognose leicht an
Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) erwartet Konzern-Chef Tim Höttges für 2026 nun rund 20 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Zuvor hatte die Prognose für diesen Wert bei mehr als 19,8 Milliarden Euro gelegen. Grund ist, dass die US-Tochter ihre Prognose zuvor auch leicht angehoben hatte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda AL) erwartet die Telekom auf Basis konstanter Wechselkurse weiter rund 47,5 Milliarden Euro angepeilt.
Im laufenden Jahr wollen die Bonner zudem wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant. Das Aktienrückkauf-Programm werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte die Telekom in einer separaten Mitteilung mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Konzern eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft.
Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz des Konzerns um etwas mehr als vier Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Markterwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet.
Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro aber rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Gewinnrückgang waren Integrationskosten für einen Zukauf bei der US-Tochter.
Die Deutsche Telekom macht mittlerweile den größten Teil ihrer Umsätze im Ausland, vor allem in den USA. T-Mobile US hatte bereits vor zwei Wochen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei unter dem Strich mehr neue Vertragskunden hinzugewonnen als erwartet. Mit Blick auf das laufende Jahr zeigten sich die Amerikaner denn auch beim freien Barmittelfluss etwas optimistischer als zuvor.
Auf dem deutschen Heimatmarkt stieg der Umsatz der Telekom im Quartal um 3,5 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis verzeichnete sie einen Anstieg um 2,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.
Der Konzern profitierte dabei auch von der Fußball-Weltmeisterschaft. So wurden rund eine Million neue TV-Kunden gewonnen. Im Mobilfunk-Geschäft stieg die Zahl der Vertragskunden um 218.000 und damit mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Nutzer eines Glasfaser-Anschlusses (FTTH) erhöhte sich um 161.000, während die Zahl der Breitbandkunden rückläufig war.
Deutsche Telekom-Aktie fest nach Zahlen und Aktienrückkaufp> Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag mit einem klaren Kursanstieg auf Geschäftszahlen und mehr Aktienrückkäufe reagiert. Im XETRA-Handel schloss die Telekom-Aktie 6,31 Prozent höher bei 29,15 Euro.
Im zweiten Quartal profitierte die Telekom weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um gut vier Prozent nach oben. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) legte um 7,5 Prozent zu. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Das Unternehmen weitet zudem das Aktienrückkaufprogramm deutlich aus.
Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan verwies darauf, dass die Deutsche Telekom die Erwartungen moderat übertroffen habe, nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der freie Mittelzufluss um drei Prozent darüber.
/err/zb
BONN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.