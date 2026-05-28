Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
|Kompromiss
|
28.05.2026 20:23:40
Deutsche Telekom-Aktie: Tarifeinigung mit Verdi
Verdi und die Deutsche Telekom haben sich in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt, das laut der Gewerkschaft deutliche Entgeltsteigerungen, eine Verlängerung des Kündigungsschutzes und erstmalig einen Mitgliederbonus enthält. "Die Verlängerung und Ausweitung (auf weitere Gesellschaften) des Schutzes vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2028 bietet in Zeiten der digitalen Transformation mehr Sicherheit für die Beschäftigten; das war uns wichtig", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. "Daneben konnten wir eine solide Entgeltsteigerung vereinbaren, bei der die Einkommen in drei Stufen dauerhaft erhöht werden."
Mehr Solidarität werde durch das Zusammenwachsen bisher gespaltener Tarifbereiche erreicht, so Sauerland weiter. Die Deutsche Telekom-Gesellschaften PVG und DT SE würden nicht nur in das Ergebnis integriert, sondern es würden auch die unterschiedlichen Laufzeiten angepasst. "Der zentrale Meilenstein ist die erstmalige Umsetzung eines exklusiven Mitgliederbonus für Verdi-Mitglieder", fügte Sauerland hinzu. Betriebsbedingte Kündigungen sind für die gesamte Laufzeit des Tarifvertrags (33 Monate bis 31. Dezember 2028) ausgeschlossen.
DJG/brb/gos
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|
13.05.26
|Deutsche Telekom-Aktie stärker: Besserer Ausblick und Deutschland-Geschäft im Fokus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Ausblick: Deutsche Telekom präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Rating-Anhebung durch S&P - neue Warnstreiks angekündigt (finanzen.at)
|
28.04.26
|Deutsche Telekom-Aktie fällt: Gewerkschaft startet Warnstreikwelle nach enttäuschender Verhandlungsrunde (finanzen.at)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Telekom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Deutsche Telekom erwägt wohl vollständigen Zusammenschluss mit T-Mobile US - Aktie tiefer (finanzen.at)
|
02.04.26
|Deutsche Telekom-Aktie leichter: Konzern setzt Aktienrückkäufe fort (Dow Jones)
|
25.03.26
|Deutsche Telekom: Strategische Lücke nach Vorstandsabgang? - Aktie reagiert unaufgeregt (finanzen.at)