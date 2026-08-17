Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Zukauf 17.08.2026 13:07:40

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Übernahme von Fiberhost und Inea für eine Milliarde Euro

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Übernahme von Fiberhost und Inea für eine Milliarde Euro

Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in Polen mit zwei Zukäufen.

Der DAX-Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.

Das Geschäft ermögliche es T-Mobile Polska, sein 5G-Netz und Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen zu erweitern: Das Glasfasernetz von Fiberhost erreicht den Angaben zufolge 1,4 Millionen Haushalte und Inea hat mehr als 300.000 Kunden.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,77 Prozent im Minus bei 28,45 Euro.

/err/lew/mis

BONN (dpa-AFX)

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