Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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17.08.2026 13:07:40
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Übernahme von Fiberhost und Inea für eine Milliarde Euro
Der DAX-Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.
Das Geschäft ermögliche es T-Mobile Polska, sein 5G-Netz und Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen zu erweitern: Das Glasfasernetz von Fiberhost erreicht den Angaben zufolge 1,4 Millionen Haushalte und Inea hat mehr als 300.000 Kunden.
Die Deutsche Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,77 Prozent im Minus bei 28,45 Euro.
/err/lew/mis
BONN (dpa-AFX)
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