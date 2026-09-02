Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
|Führungswechsel
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02.09.2026 16:10:41
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern ordnet Führungsriege neu
Zum neuen Vorstand Produkt und Technologie wurde Jan Hofmeyr berufen, der bereits zum 1. November seine Rolle übernimmt. Sein Vorgänger, Abdurazak (Abdu) Mudesir, hatte das Unternehmen im Frühjahr auf eigenen Wunsch verlassen.
Neuer Chief Product & Digital Officer der Telekom wird Mladen Mitic. Er berichtet künftig an Technikvorstand Hofmeyr. Mitic, bisher verantwortlich für B2C-Commercial Growth im Europa-Segment der Deutschen Telekom, folgt Jonathan Abrahamson nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.
"Mit diesen Personalentscheidungen setzen wir den geordneten Übergang zur nächsten Vorstandsgeneration fort", sagte Aufsichtsratschef Frank Appel.
Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 28,29 Euro.
DOW JONES
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