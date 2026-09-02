Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 879530 / ISIN: US2515661054

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Führungswechsel 02.09.2026 16:10:41

Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern ordnet Führungsriege neu

Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern ordnet Führungsriege neu

Deutsche Telekom bekommt zum 1. Mai einen neuen Finanzvorstand und ordnet mehrere Führungspositionen auf und unterhalb der Vorstandsebene neu.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird CFO Christian Illek das Unternehmen 2027 nach der Hauptversammlung Ende April aus Altersgründen verlassen. Zum 1. Mai tritt sein Nachfolger, Dhananjay Mirchandani, das Amt an.

Zum neuen Vorstand Produkt und Technologie wurde Jan Hofmeyr berufen, der bereits zum 1. November seine Rolle übernimmt. Sein Vorgänger, Abdurazak (Abdu) Mudesir, hatte das Unternehmen im Frühjahr auf eigenen Wunsch verlassen.

Neuer Chief Product & Digital Officer der Telekom wird Mladen Mitic. Er berichtet künftig an Technikvorstand Hofmeyr. Mitic, bisher verantwortlich für B2C-Commercial Growth im Europa-Segment der Deutschen Telekom, folgt Jonathan Abrahamson nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

"Mit diesen Personalentscheidungen setzen wir den geordneten Übergang zur nächsten Vorstandsgeneration fort", sagte Aufsichtsratschef Frank Appel.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 28,29 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Juergen Schwarz/Getty Images,M DOGAN / Shutterstock.com,Tobias Steinert / Shutterstock.com

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