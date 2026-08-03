T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Fusion vom Tisch?
|
03.08.2026 12:38:03
Deutsche Telekom-Aktie zieht an: T-Mobile US-Bericht schickt die Aktie auf Klettertour
Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, sagte ein Börsianer. Insofern sei die Nachricht positiv für die Deutsche-Telekom-Aktien zu werten. Die T-Mobile-US-Anteile gaben vorbörslich leicht nach.
Die T-Aktien versuchen mit dem aktuellen Zuwachs wieder an ihr Zwischenhoch von Mitte der vergangenen Woche bei 27,82 Euro heranzukommen, mit dem sie den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht hatten. Im Juli hatten sich die Papiere nach ihrem Ende Juni markierten Jahrestief deutlich erholt.
Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Das US-Mobilfunkunternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Das Paket, das die Telekom hält, ist damit fast 90 Milliarden Euro wert. Die Telekom selbst kommt wiederum aktuell auf etwas mehr als 130 Milliarden Euro.
/ajx/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu T-Mobile US
|
30.07.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für T-Mobile US auf 235 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.07.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|150,74
|1,22%