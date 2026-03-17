Deutsche Telekom-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:03 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,22 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 18,90 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 601 278 Stück. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 20,1 Prozent. Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT



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