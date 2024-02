Deutsche Telekom-Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Prognosen für die Bonner an die jüngste Geschäftsentwicklung der Tochter T-Mobile US an. Zudem habe er die jüngsten Währungsentwicklungen und die Tatsache berücksichtigt, dass der Kauf von Mobilfunkfrequenzen in den USA im Jahr 2023 nicht zustande gekommen sei, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,70 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 27,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 1 553 719 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 4,3 Prozent aufwärts. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 04:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 05:00 / GMT



