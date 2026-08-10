Deutsche Telekom-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard, der das Deutsche Telekom-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Bonner hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei etwas aufgestockt, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Überzeugung des Managements, dass die T-Aktie unterbewertet sei, hätten sie durch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm untermauert. Er erinnerte jedoch an weiter bestehende Unsicherheiten bezüglich der Neuordnungspläne für die Konzernstruktur.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:57 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 28,67 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,08 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 788 741 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 7,0 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.