Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Analyse im Fokus
|
13.11.2025 12:04:48
Deutsche Telekom-Analyse: Bernstein Research stuft Deutsche Telekom-Aktie mit Outperform ein
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Es stelle sich die Frage, ob die schwachen heimischen Geschäftstrends temporärer oder struktureller Natur seien, schrieb Ottavio Adorisio am Donnerstag. Der veränderte Ausblick spiegele die angehobenen Ziele der US-Tochter T-Mobile US wider.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 27,40 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 45,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 719 896 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2025 um 2,4 Prozent zurück. Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:29 / UTC
