Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktie auf dem Prüfstand
|
14.11.2025 12:52:47
Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 12:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 27,37 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 31,90 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 754 365 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2025 um 2,5 Prozent nach. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)