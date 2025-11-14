Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von UBS AG

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch UBS AG liegen vor.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen.

Die Aktie notierte um 12:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 27,37 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 31,90 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 754 365 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2025 um 2,5 Prozent nach. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

