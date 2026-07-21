Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satelliten-Internetservice Starlink oder das KI-Projekt Stargate ließen die Deutsche Telekom als Stern am europäischen Telekomfirmament bei weitem nicht mehr so hell leuchten wie einst, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Bewertung und die Aussicht auf Klarheit hinsichtlich Fuisonen und Übernahmen sprächen aber pro Deutsche Telekom.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 26,79 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 49,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 839 336 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 0,0 Prozent nach. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 06.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET



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