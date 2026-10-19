Deutsche Telekom Aktie

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Aktieneinstufung 19.10.2026 10:28:47

Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Das Deutsche Telekom-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Aufkommen der agentenbasierten KI als Risiko für die Preisbildung und die Ambitionen des Satelliten-Internetanbieters Starlink im Bereich des terrestrischen US-Mobilfunks hätten der T-Aktie im bisherigen vierten Quartal eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Entwicklung eingebrockt, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei aber der Ansicht, dass der Markt damit überreagiert habe.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:12 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,76 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 55,28 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 581 541 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 3,8 Prozent ein. Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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