Deutsche Telekom-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Montagvormittag an die jüngsten Resultate des ersten Quartals an.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,20 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 35,14 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 441 188 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 5,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

