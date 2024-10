Deutsche Telekom baut auf Erfolg von T-Mobile US

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom vertraut auch in den kommenden Jahren auf den Erfolg ihrer Tochter T-Mobile US. Bis 2027 solle der Gesamterlös des Konzerns jährlich im Durchschnitt um vier Prozent zulegen, teilte die Deutsche Telekom im Rahmen einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Bonn mit. Ohne die Amerikaner dürfte die Telekom dagegen nur um 2,5 bis 3 Prozent durchschnittlich pro Jahr wachsen.

Im Tagesgeschäft soll der operative Gewinn konzernweit inklusive der wichtigsten Sparte im Durchschnitt jährlich um 4 bis 6 Prozent zulegen. Ohne das US-Geschäft rechnet der Vorstand beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3 bis 4 Prozent. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow AL) dürfte 2027 dann auf rund 21 Milliarden Euro klettern.

Kurz zuvor hatte die Telekom angekündigt, für das laufende Jahr die Dividende erhöhen zu wollen. Die Ausschüttung solle von 77 Cent im Jahr zuvor auf 90 Cent je Aktie steigen. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet. Der Dividendenvorschlag muss noch auf der Hauptversammlung bestätigt werden. Zudem kündigte die Telekom für 2025 Rückkäufe von eigenen Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an./ngu/stk