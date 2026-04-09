Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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09.04.2026 09:52:00
Deutsche Telekom bietet Starlink-Satelliteninternet für Großkunden an
Die Deutsche Telekom kooperiert mit Starlink, um Großkunden und Behörden satellitengestütztes Breitbandinternet als verwalteten Service anzubieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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