Deutsche Telekom Aktie

WKN: 879530 / ISIN: US2515661054

26.02.2026 10:19:41

Deutsche-Telekom-CEO bekräftigt Ziele für 2027

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges, sieht den DAX-Konzern auf dem besten Weg, seine auf dem Kapitalmarkttag 2024 vorgestellten Finanzziele für 2027 zu erreichen. "Heute kann ich Ihnen sagen: Wir sind voll auf Kurs. Beim Ergebnis, beim Free Cashflow und beim Gewinn je Aktie", sagte Höttges auf der Bilanz-Pressekonferenz. "Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen haben."

Auf dem Kapitalmarkttag 2024 hatte die Telekom in Aussicht gestellt, bis ins Jahr 2027, ausgehend von den Finanzkennzahlen 2023, jährlich durchschnittlich um jeweils rund 4 Prozent zu wachsen. Das bereinigte EBITDA AL soll demnach im Schnitt um 4 bis 6 Prozent pro Jahr zulegen. Dabei soll das Wachstum von beiden Seiten des Atlantiks kommen. Für den Konzern ohne das US-Geschäft hatte die Telekom für den Zeitraum bis 2027 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 2,5 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt - auch bei den Service-Umsätzen - sowie zwischen 3 und 4 Prozent beim bereinigten EBITDA AL. Der Free Cashflow AL des Gesamtkonzerns soll sich 2027 auf rund 21 Milliarden Euro belaufen. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie hatte die Telekom einen Anstieg um durchschnittlich mehr als 11 Prozent pro Jahr prognostiziert.

In diesem Jahr will die Telekom beim bereinigten EBITDA AL um 6 Prozent auf rund 47,4 Milliarden Euro zulegen. Der Free Cashflow AL soll um 3 Prozent auf rund 19,8 Milliarden Euro steigen, und das bereinigte Ergebnis je Aktie um rund 10 Prozent auf 2,20 Euro. Die Prognose basiert auf konstanten Wechselkursen. Dabei wurde der US-Dollar mit dem Vorjahreswert von 1,13 Dollar je Euro angesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 04:20 ET (09:20 GMT)

