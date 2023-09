Deutsche Telekom erhält erstmalig Dividende von T-Mobile US

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Telekom kann auf milliardenschwere Erlöse aus ihrer Beteiligung an T-Mobile US bauen.

Der Dax-Konzern teilte am Mittwochabend mit, dass die Deutsche Telekom voraussichtlich rund 1,8 Milliarden Dollar nach Steuern an Dividendenzahlungen in den kommenden fünf Quartalen erhalten solle. T-Mobile beabsichtige, die Dividende je Aktie jährlich um rund zehn Prozent zu erhöhen. T-Mobile wolle für dem Zeitraum vom vierten Quartal 2023 bis Ende 2024 bis 19 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben, was sowohl über Aktienrückkäufe als auch über Dividenden passieren solle. Darüber hinaus wolle die Telekom Anteile an T-Mobile US veräußern, ohne dabei ihre Mehrheitsposition zu gefährden. Sie hält gegenwärtig 51,4 Prozent an T-Mobile US.

