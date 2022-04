Deutsche Telekom erhöht Beteiligung an T-Mobile US auf 48,4 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom AG stockt ihre Beteiligung an der US-Tochter T-Mobile weiter auf. Der Bonner DAX-Konzern erwirbt nach eigenen Angaben für 2,4 Milliarden US-Dollar weitere 21,2 Millionen T-Mobile-US-Aktien von der Softbank Group Corp, entsprechend einem Durchschnittspreis von 113 Dollar je Aktie, und hievt seinen Anteil an der T-Mobile US Inc damit auf 48,4 Prozent des Kapitals. Dazu greift die Telekom wie angekündigt auf einen Teil des Mittelzuflusses aus dem Verkauf von T-Mobile Netherlands zurück. Aus dem jüngst abgeschlossenen Verkauf von T-Mobile Netherlands sind der Telekom rund 4 Milliarden Euro zugeflossen.

Für die Aufstockung ihres Anteils bei T-Mobile US übt die Deutsche Telekom einen Teil der Call-Optionen aus, die sie im Juni 2020 mit Softbank vereinbart hatte. Diese Vereinbarung sah unter anderem vor, dass die Telekom bis Juni 2024 insgesamt 101 Millionen T-Mobile-US-Aktien aus dem Bestand von Softbank durch flexible Ausübung von Call-Optionen kaufen kann. Im September vergangenen Jahres hatte die Telekom im Zuge dieser Vereinbarung bereits rund 45 Millionen T-Mobile-Aktien von Softbank übernommen und die Beteiligung an T-Mobile US dadurch auf 46,7 Prozent des Kapitals erhöht.

In einem zweiten Schritt übte die Deutsche Telekom nun weitere 21,2 Millionen Call-Optionen aus, von denen 11,8 Millionen einen festen Preis von 101,46 Dollar je T-Mobile-Aktie haben. Weitere 9,3 Millionen T-Mobile-Aktien erwirbt die Telekom den weiteren Angaben zufolge auf Basis eines gewichteten Durchschnittskurses für 128,68 Dollar je Aktie.

Damit gehe die Telekom einen weiteren Schritt auf dem Weg zu ihrem erklärten strategischen Ziel, die Mehrheit des Kapitals von T-Mobile US zu erwerben, hieß es.

April 13, 2022 04:28 ET (08:28 GMT)