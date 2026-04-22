Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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22.04.2026 08:29:00
Deutsche Telekom erwägt Verschmelzung mit T-Mobile US
Die deutsche Telekom und ihre US-Tochter könnten künftig einer gemeinsamen Holding angehören, wie Medien berichten. Die Überlegungen sind noch am Anfang – und der deutsche Staat könnte dagegen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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