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15.05.2026 06:31:29
Deutsche Telekom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Deutsche Telekom hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,95 Milliarden USD – ein Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 31,32 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 33,16 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.at
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