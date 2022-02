Deutsche Telekom nach dem Kurssprung - das raten jetzt die Experten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Rund 2,5 Prozent haben die Papiere der Deutschen Telekom am Donnerstag zugelegt. Für die traditionell kaum bewegte T-Aktie ist das ein durchaus großer Kurssprung. Ausschlaggebend waren die starken Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die ersten Experten haben deshalb nun auch ihre Einschätzungen aktualisiert.Die Kennziffern von T-Mobile US seien stärker ausgefallen als vom Markt erwartet, so Jefferies-Analyst Ulrich Rathe. Der Free-Cashflow-Ausblick auf 2022 liege zwar „nur“ im Rahmen der Erwartungen, allerdings enthalte dieser deutlich höhere Integrationskosten als in den Vorjahren. Die Einstufung für die Deutsche Telekom lautet deshalb weiter „Buy“, das Kursziel liegt bei 21,80 Euro.Noch bullisher zeigt sich JPMorgan-Analyst Akhil Dattani. Die erwartungsgemäß guten Zahlen und der positiv Ausblick der US-Tochter seien beruhigend, sagte er. Den fairen Wert der Telekom-Aktie beziffert Dattani auf 26,50 Euro und damit rund 53 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das Votum lautet entsprechend „Overweight“.