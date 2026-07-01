Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Geld für Aktionäre
|
01.07.2026 17:54:00
Deutsche Telekom setzt Aktienrückkaufprogramm mit dritter Tranche fort - Aktie höher
Die Deutsche Telekom startet am Mittwoch die dritte Tranche ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dieses im November 2025 beschlossene Programm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Nachdem in den ersten beiden Tranchen bereits Aktien für rund 1,01 Milliarden Euro erworben wurden, sieht die dritte Tranche nach Angaben der Deutschen Telekom bis zum 30. September 2026 den Rückkauf von bis zu 23,5 Millionen Aktien für maximal 560 Millionen Euro ausschließlich über den XETRA-Handel vor. Die Durchführung basiert auf dem Hauptversammlungsbeschluss vom April 2025.
Die Aktie der Deutschen Telekom legte auf XETRA letzlich 1,84 Prozent auf 24,29 Euro zu.
DOW JONES
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Bildquelle: Deutsche Telekom,M DOGAN / Shutterstock.com,Cineberg / Shutterstock.com
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