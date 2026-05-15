Deutsche Telekom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Deutsche Telekom präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,580 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,87 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,76 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,06 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 28,37 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at