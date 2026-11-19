Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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19.11.2026 07:30:00
Deutsche Telekom steigt bei Europas KI-Hoffnung Mistral ein
Europas KI-Hoffnungswert Mistral erhält 100 Millionen Euro vom Bonner Telekom-Konzern. Geplant ist eine strategische Partnerschaft. Reicht das, um gegen OpenAI und Anthropic zu bestehen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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