Deutsche Telekom-Tochter T-Systems sichert sich bisher größten Deal in Dänemark - Aktie tiefer

"Dieser Deal ist der bisher größte für T-Systems in Dänemark und unterstreicht unser Engagement in den Nordics", sagte Ferri Abolhassan, Chef von T-Systems. KMD habe T-Systems damit beauftragt, die sogenannte Mainframe-Infrastruktur zu betreiben, also Großrechner oder Großrechenanlagen. KMD ist vor allem mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung befasst. Daher habe das Geschäft auch strategische Bedeutung, da Erfahrungen hier auch für Lösungen in Deutschland genutzt werden könnten. Der Vertrag hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und kann verlängert werden. Zum Vertragsvolumen machten beide Unternehmen keine Angaben.

KMD ist ein IT-Software- und Dienstleistungsanbieter, der sich seit Jahrzehnten mit der Digitalisierung des dänischen öffentlichen Sektors befasst. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 3000 Mitarbeiter in fünf Ländern mit mehr als 1700 privaten und öffentlichen Kunden weltweit.

Die Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,21 Prozent tiefer bei 22,01 Euro.

Berlin (Reuters)