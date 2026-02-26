Deutsche Telekom übertrifft eigene Ziele 2025 marginal

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat ihre eigenen Ziele im vergangenen Jahr auf Basis konstanter Wechselkurse marginal übertroffen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wuchs er 2025 organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, um 4,2 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Bei den Service-Umsätzen betrug der organische Zuwachs 3,8 Prozent.

Das bereinigte EBITDA AL stieg organisch um 4,7 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Die berichteten Wachstumsraten fielen in erster Linie wegen des im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar mit 2,9 Prozent beim Umsatz, 2,9 Prozent bei den Service-Umsätzen und 2,8 Prozent beim bereinigten EBITDA AL niedriger aus. Der Free Cashflow AL fiel mit 19,5 Milliarden Euro um 2,0 Prozent höher aus als im Vorjahr.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,00 (Vorjahr 1,90) Euro. Hier hatte die Telekom rund 2,00 Euro in Aussicht gestellt. Beim Free Cashflow AL hatte sich der Bonner Konzern zuletzt rund 20,1 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt und beim bereinigten EBITDA AL rund 45,3 Milliarden. Legt man für die bei der Prognose angegebenen Wechselkurse zugrunde, erreichte das bereinigte EBITDA AL 45,5 Milliarden Euro und der Free Cashflow AL 20,2 Milliarden Euro.

Die Prognose der Deutschen Telekom basiert aus Gründen der Vergleichbarkeit auf konstanten Wechselkursen. Für die Prognose des Jahres 2025 wurde der Dollar-Kurs mit dem Vorjahreswert von 1,08 Dollar je Euro angesetzt; am Ende stand der Wechselkurs jedoch bei 1,13 Dollar je Euro. Beim bereinigten EBITDA AL machte der Umrechnungseffekt im Gesamtjahr 2025 den Angaben zufolge rund 1,18 Milliarden Euro aus.

Ihren Dividendenvorschlag hatte die Deutsche Telekom bereits im November bekannt gegeben. Für 2025 will sie demnach 1,00 Euro je Aktie zahlen nach 0,90 Euro im Jahr davor.

