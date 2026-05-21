RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|WM-Highlights 2026
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21.05.2026 13:15:00
Deutsche Telekom vergibt weitere Sublizenzen für WM-Highlights - Aktie schwächer
Die Telekom hat die komplette WM-Rechte vom Weltverband FIFA erworben und bereits vor Monaten ein großes Paket an ARD und ZDF sublizenziert. Auch die beiden öffentlichen-rechtlichen TV-Sender haben dadurch umfassende Highlight- und Nachverwertungsrechte aller Spiele für ihre digitalen Plattformen, also die Mediatheken und Internetseiten wie "sportschau.de".
Live-Spiel bei MagentaTV, ARD und ZDF
Die nun zusätzlich verkauften Sublizenzen für verschiedene Medienhäuser und Sender umfassen laut Mitteilung Highlights der 104 WM-Spiele, über 300 inhaltlich gewichtete Top-Szenen schon kurz nach Abpfiff sowie originäre MagentaTV-Inhalte aus dem Studio-Betrieb, Interviews und Expertisen. Ein bereits erprobtes Produktions- und Distributionsverfahren stelle sicher, dass alle Medienpartner die Inhalte zeitnah und in optimaler Qualität erhalten.
Als einziger Anbieter zeigt die Telekom über seinen Sender MagentaTV alle 104 Spiele des Turniers live. 44 sind ausschließlich bei dem Bezahlsender zu sehen. 60 Partien, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, laufen ohne Zusatzkosten bei ARD und ZDF.
Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich auf XETRA bei 29,05 Euro rund 0,45 Prozent tiefer.
BERLIN (dpa-AFX)
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