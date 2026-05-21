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WM-Highlights 2026 21.05.2026 13:15:00

Deutsche Telekom vergibt weitere Sublizenzen für WM-Highlights - Aktie schwächer

Deutsche Telekom vergibt weitere Sublizenzen für WM-Highlights - Aktie schwächer

Höhepunkte aller 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sind bei zahlreichen Portalen schon kurz nach Abpfiff zu sehen, viele davon kostenfrei.

Die Deutsche Telekom als WM-Rechteinhaber für Deutschland hat dazu mehrere Sublizenz-Verträge abgeschlossen. Die MagentaTV-Inhalte sind laut Mitteilung auf den digitalen Plattformen von Bild, Welt, RTL, DAZN, Sky, Kicker, Sport1 und t-online zu sehen.

Die Telekom hat die komplette WM-Rechte vom Weltverband FIFA erworben und bereits vor Monaten ein großes Paket an ARD und ZDF sublizenziert. Auch die beiden öffentlichen-rechtlichen TV-Sender haben dadurch umfassende Highlight- und Nachverwertungsrechte aller Spiele für ihre digitalen Plattformen, also die Mediatheken und Internetseiten wie "sportschau.de".

Live-Spiel bei MagentaTV, ARD und ZDF

Die nun zusätzlich verkauften Sublizenzen für verschiedene Medienhäuser und Sender umfassen laut Mitteilung Highlights der 104 WM-Spiele, über 300 inhaltlich gewichtete Top-Szenen schon kurz nach Abpfiff sowie originäre MagentaTV-Inhalte aus dem Studio-Betrieb, Interviews und Expertisen. Ein bereits erprobtes Produktions- und Distributionsverfahren stelle sicher, dass alle Medienpartner die Inhalte zeitnah und in optimaler Qualität erhalten.

Als einziger Anbieter zeigt die Telekom über seinen Sender MagentaTV alle 104 Spiele des Turniers live. 44 sind ausschließlich bei dem Bezahlsender zu sehen. 60 Partien, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, laufen ohne Zusatzkosten bei ARD und ZDF.

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich auf XETRA bei 29,05 Euro rund 0,45 Prozent tiefer.

BERLIN (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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