Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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05.10.2026 09:52:00

Deutsche Telekom will durch KI-Einsatz Milliarden sparen

Telekom-Chef Tim Höttges bei der Eröffnung der <a href=KI-Fabrik am 4. Februar 2026 in München." />

Mit KI und Automatisierung will die Telekom bis 2030 jährlich 2,5 Milliarden Euro sparen. Was das für Service und neue Angebote bedeutet.

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