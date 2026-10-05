Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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05.10.2026 09:52:00
Deutsche Telekom will durch KI-Einsatz Milliarden sparen
KI-Fabrik am 4. Februar 2026 in München." />
Mit KI und Automatisierung will die Telekom bis 2030 jährlich 2,5 Milliarden Euro sparen. Was das für Service und neue Angebote bedeutet.
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