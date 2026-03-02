BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
02.03.2026 07:17:00
Deutsche Umwelthilfe: BGH prüft Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz
Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, müssen BMW und Mercedes-Benz 2030 den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner einstellen. Um den Rechtsanspruch zu begründen, holt die Initiative weit aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!