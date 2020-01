Deutsche Unternehmen setzen beim Geschäftswachstum auf Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und digitale Plattformen

Laut ISG Provider Lens™-Studie etablieren deutsche Unternehmen zunehmend digitale Geschäftsprozesse

FRANKFURT/MAIN, Jan. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen in Deutschland zeigen wachsendes Interesse an neuen Technologien wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und digitale Plattformen. Zugleich wenden sie sich an Anbieter digitaler Business-Services, um mithilfe dieser Lösungen ihr Geschäftswachstum zu stärken. Dies meldet eine heute veröffentlichte Studie von Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ). ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Laut der Studie "ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2019-2020" konzentrieren sich die Unternehmen darauf, das digitale Erlebnis ihrer Kunden zu verbessern und den Lebenszyklus der Produktentwicklung effizienter zu gestalten.

"Geschäftsführer und Chief Digital Officer müssen verstehen, dass Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, digitale Plattformen, Open Source und Werkzeuge des digitalen Arbeitsplatzes die Agilität, Kosten und Produktivität eines Unternehmens stark beeinflussen", sagt Johanna von Geyr, Partner bei ISG in DACH. "Deutsche Unternehmen nutzen diese Technologien, um das Erlebnis ihrer Kunden zu verbessern und neue digitale Produkte anzubieten."

Digitale Geschäftstechnologien können zu einer Disruption über alle Geschäftsprozesse hinaus führen, einschließlich Verkauf, Handel, Produktion, Lieferketten, Produktdesign und Personalmanagement. In vielen Fällen machen sich Unternehmen das digitale Geschäft zu eigen, indem sie selbst Software-Entwicklung betreiben, dabei DevOps-Methoden übernehmen und sich stärker an den Anwendern orientieren, heißt es in der Studie weiter.

Viele deutsche Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Kundenerfahrung und wenden sich dafür vor allem an Full-Service-IT-Anbieter und weniger an kleinere Provider mit nur begrenzter Kenntnis der neuen Technologien. Die Dienstleister bieten zunehmend digitale Beratung, Geschäftsmodellentwicklung, Organisationsberatung, Prozessoptimierung, Systemintegration und Change Management an. Die Erfahrung der Anbieter in der Datenanalyse, den Datenwissenschaften, dem Maschinellen Lernen und der Künstlichen Intelligenz sei für deutsche Unternehmen äußerst wichtig, heißt es in der Studie.

Der ISG-Studie zufolge konzentrieren sich deutsche Unternehmen zudem auf das digitale Management des Produktlebenszyklus und auf die Schaffung intelligenter und an den Endkunden orientierter Produkte und Dienstleistungen. Die Kunden wenden sich zunehmend von starren und nicht personalisierten Produkten sowie Dienstleistungen ab und wenden sich neuen Produkten und Dienstleistungen zu.

Unternehmen, die sich auf die Digitalisierung und Kundenorientierung konzentrieren, können laut der Studie mit einer 20-prozentigen Effizienzsteigerung in der Entwicklung, einem um 15 Prozent schnelleren Time-to-Market und einer 10-prozentigen Reduzierung der Entwicklungskosten rechnen.

Der "ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2019-2020" bewertete die Fähigkeiten von 56 Providern in vier Marktsegmenten: "Customer Journey Services", "Digital Product Lifecyle Services", "Digital Backbone Managed Services" und "Blockchain Services".

Die Studie führt Accenture, Atos und IBM in allen vier Marktsegmenten als "Leader" auf. Capgemini und DXC Technology werden in drei Segmenten als "Leader" genannt, Cognizant in zweien. Arvato Systems, CANCOM, CGI, Deloitte, Deutsche Telekom BSBC, Fujitsu, Infosys, Publicis Sapient, PwC, Tech Mahindra und T-Systems sind jeweils in einem Marktsegment "Leader".

Die Studie "ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2019-2020" ist für "ISG Insights™"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Skandinavien und Brasilien. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite: https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.

Die ISG Provider Lens™-Serie ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente bewerten.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter mehr als 70 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com und www.isg-one.de.