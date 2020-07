Deutsche Verbraucherpreise steigen im Juni wie erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni wie erwartet etwas zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lag um 0,8 (Mai: 0,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung bestätigt, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch erwartet hatten.

Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich laut Destatis um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und stieg auf Jahressicht um 0,9 (0,6) Prozent. Die Kernverbraucherpreise ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise lagen um 1,3 Prozent über Vorjahresniveau.

