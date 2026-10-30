Deutsche Wirtschaft wächst entgegen den Erwartungen im Sommerquartal

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,2 (zweites Quartal: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires hatten eine Stagnation des BIP auf Quartalssicht und eine Jahresrate von 1,1 Prozent prognostiziert.

Nach Angaben der Statistiker entwickelten sich die Konsumausgaben preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal leicht positiv. Dagegen gingen die Investitionen laut den vorläufigen Erkenntnissen zurück. Die in der ersten Jahreshälfte noch sehr dynamische Entwicklung der Exporte schwächte sich im merklich ab.

Im zweiten Quartal war das BIP bestätigt um 0,3 Prozent gestiegen und im ersten Quartal um 0,4 Prozent.

Von Hans Bentzien

DOW JONES