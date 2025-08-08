Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Rote Zahlen
|
08.08.2025 14:02:39
Deutsche Wohnen-Aktie höher: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen verdient operativ mehr
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus den fortgeführten Geschäftsbereichen sei in den ersten sechs Monaten 2025 um gut ein Fünftel auf 395 Millionen Euro gestiegen, hieß es nun weiter. Der Konzern rechnet bei dieser Kennziffer im laufenden Jahr weiter mit einem deutlichen Anstieg.
Etwas optimistischer ist der Konzern beim Blick auf den Vorsteuergewinn. Da sich das Unternehmen bei seinen Refinanzierungen inzwischen besser auf das im Mehrjahresvergleich höhere Zinsniveau eingestellt hat, geht Deutsche Wohnen bei diesem Wert inzwischen auch von einem deutlichen Anstieg aus. Bislang war hier lediglich ein moderater Anstieg in Aussicht gestellt worden.
Vonovia hatte Deutsche Wohnen 2021 übernommen und in den vergangenen Jahren den Konzern immer enger an sich gebunden. Aktuell hält Vonovia knapp 77 Prozent der Anteile. Etwas mehr als zwölf Prozent liegen im Streubesitz. Da Deutsche Wohnen insgesamt etwas mehr als neun Milliarden Euro wert ist, liegt der Wert dieses Anteils bei rund 1,1 Milliarden Euro - das reicht für eine Notierung des Deutsche-Wohnen-Papiers im MDAX. Vonovia selbst kommt auf 24 Milliarden Euro und ist im DAX gelistet.
Via XETRA notiert die Deutsche Wohnen-Aktie zeitweise 1,09 Prozent im Plus bei 23,25 Euro.
/zb/mis
BERLIN (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Wohnen SEmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Wohnen SE
|23,20
|1,31%
|Vonovia SE
|28,64
|1,13%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 206,88
|0,06%
