Deutsche zahlen 2025 erstmals überwiegend bargeldlos

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Deutsche Verbraucher haben ihre Zahlungen 2025 erstmals überwiegend bargeldlos getätigt. Wie die Bundesbank im Ergebnis einer aktuellen Studie zum Zahlungsverhalten mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 55 Prozent aller erfassten Einkäufe bargeldlos bezahlt. Bei 45 (2023: 51) Prozent der Zahlungen kam demnach Bargeld zum Einsatz und bei 26 Prozent die Debitkarte.

Auf Platz drei der am häufigsten eingesetzten Zahlungsmittel folgten mobile Bezahlverfahren wie zum Beispiel das Bezahlen mit dem Smartphone. Mobile Verfahren wurden für 10 (6) Prozent aller Zahlungen genutzt. Internetbezahlverfahren hatten einen Anteil von 6 (3) Prozent.

Gemessen an der Summe der bezahlten Beträge hatte die Debitkarte wie schon 2023 den größten Anteil. Dieser sank jedoch auf 28 (32) Prozent. Bargeld und Überweisungen kamen jeweils auf 23 Prozent des Umsatzes und lagen damit gemeinsam auf Platz zwei. Die Vielfalt an Zahlungsmitteln ist in den vergangenen Jahren nach Aussage der Bundesbank stetig gewachsen. Neben klassischen Verfahren wie Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen etablierten sich digitale Geldbörsen, app- und internetbasierte Bezahlverfahren.

Die Studie zeigt, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen an der Digitalisierung im Zahlungsverkehr teilhaben: Ältere Menschen, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, niedrigem Einkommen oder geringer digitaler Erfahrung nutzten häufiger Bargeld. Unabhängig von den persönlichen Vorlieben halten es 80 Prozent der Befragten für wichtig, dass weiterhin bar bezahlt werden kann.

"Vor diesem Hintergrund ist es ein zentrales Anliegen der Bundesbank, Bargeld als kostengünstiges, effizientes und inklusives Zahlungsmittel zu erhalten", erklärte Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz. Allerdings wurde Bargeld 2025 im öffentlichen Personennahverkehr und an Selbstbedienungskassen im Einzelhandel nicht mehr überall akzeptiert.

Bei 86 (81) Prozent der aufgezeichneten Käufe vor Ort war eine bargeldlose Zahlung möglich.

Laut Studie ist Apple Pay das meistgenutzte mobile Bezahlverfahren an der Ladenkasse. In den digitalen Geldbörsen der Befragten waren meist Kredit- und Debitkarten von Visa und Mastercard hinterlegt. Bei Internetbezahlverfahren dominierte Paypal mit einem Marktanteil von rund 86 Prozent.

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June 17, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)