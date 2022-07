Deutscher Atomfonds 2021 mit Rendite von gut zehn Prozent - 2022 schwierig

Berlin (Reuters) - Der milliardenschwere deutsche Atomfonds hat im vergangenen Jahr eine Rendite von mehr als zehn Prozent erwirtschaftet, erwartet aber ein schwieriges Jahr 2022.

Man habe die Zusammensetzung des Fonds auch strategisch auf schwierigere Zeiten ausgerichtet und die Krisenfestigkeit gestärkt, sagte Fonds-Chefin Anja Mikus am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz des Staatsfonds. Man hoffe, dieses Jahr zumindest ein leichtes Plus zu erzielen. Im vergangenen Jahr warfen die Finanzanlagen 10,4 Prozent ab, so dass das Gesamtvermögen auf 25,5 Milliarden Euro stieg. Im Schnitt hat der Fonds seit seinem Start 2017 jedes Jahr den Wert seiner Anlagen um 8,6 Prozent gesteigert. Die langfristige Zielrendite liegt bei um die vier Prozent.

Der Atomfonds war vor rund fünf Jahren mit gut 24 Milliarden Euro gestartet. Aufgrund der großen Summe konnte das Geld anfangs nicht auf einen Schlag, sondern nur über mehrere Jahre an den Finanzmärkten investiert werden. Der Fonds litt so auch unter den Strafzinsen für Bargeld.

Das Geld stammt aus Zahlungen der Atomkraft-Betreiber, die sich damit von den langfristigen Entsorgungslasten und Endlagerkosten für den Müll freikauften. Diese werden nun aus dem Fonds-Vermögen gezahlt, das Mikus und ihr Team vermehren sollen. Rund 2,4 Milliarden wurden dafür bereits ausgezahlt. Darunter sind Projekte wie die Sanierung des maroden Atommüll-Endlagers Asse bei Braunschweig mit seinem schwach und mittelradioaktiven Stoffen. Zudem verursacht die Zwischenlagerung des hochradioaktiven Mülls Kosten. Ein weiterer Teil wird für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle verwendet.

Ende 2021 waren etwa die Hälfte des Fonds in weltweiten Aktien und Immobilien-Anlage (REITS) investiert. 35 Prozent entfielen auf Firmen- und Schwellenländer-Anleihen und zehn Prozent auf Staatsanleihen.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)