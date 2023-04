Deutscher Auftragsbestand steigt im Februar um 0,5 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Februar gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat erhöhte er sich um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 0,9 Prozent höher. Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Februar gegenüber Januar um 0,3 Prozent und die aus dem Ausland um 0,6 Prozent.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand um 0,7 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragsbestand 0,3 Prozent niedriger, im Bereich der Konsumgüter stieg er um 0,2 Prozent.

Vor allem die Anstiege im Sonstigen Fahrzeugbau (saison- und kalenderbereinigt plus 0,4 Prozent zum Vormonat), in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (plus 1,9 Prozent) und in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (plus 0,7 Prozent) wirken sich durch ihren großen Einfluss auf das Gesamtergebnis positiv aus.

Im Februar stieg die Reichweite des Auftragsbestands auf 7,5 (Januar: 7,4) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern betrug die Reichweite 10,7 (10,7) Monate, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern 3,8 (3,8) Monate und bei den Herstellern von Konsumgütern 3,5 (3,4) Monate.