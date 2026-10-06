06.10.2026 08:07:45

Deutscher Auftragseingang sinkt im August unerwartet stark

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im August deutlich schwächer als erwartet entwickelt, was an mangelnden Großaufträgen lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 10,6 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 2,7 (Juli: 14,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um nur 1,0 Prozent prognostiziert. Der für Juli vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 2,5 Prozent wurde auf 3,2 Prozent revidiert.

Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,1 Prozent niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich stieg der Auftragseingang von Juni bis August um 1,3 Prozent, ohne Großaufträge sank er um 2,6 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

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