Deutscher Auftragseingang steigt im Dezember stark

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Dezember vor allem aufgrund von Großaufträgen deutlich höher als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 13,0 (November: plus 10,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 1,3 Prozent prognostiziert. Der für November vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 5,6 Prozent wurde auf 5,7 Prozent revidiert.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Dezember um 0,9 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich stieg der Auftragseingang von Oktober bis Dezember um 9,5 Prozent und ohne Großaufträge um 2,5 Prozent.

