Deutscher Auftragseingang steigt im Juli unerwartet dank Großaufträgen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Juli besser als erwartet entwickelt, was vor allem an Großaufträgen lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 13,1 (Juni: 7,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 0,1 Prozent prognostiziert. Der für Juni vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 3,1 Prozent wurde auf 3,7 Prozent revidiert.

Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang allerdings um 1,4 Prozent niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich stieg der Auftragseingang von Mai bis Juli um 2,9 Prozent, ohne Großaufträge sank er um 2,2 Prozent.

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September 04, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)