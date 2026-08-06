06.08.2026 08:11:43

Deutscher Auftragseingang steigt im Juni um 3,1 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Juni stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,1 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 6,5 (Mai: 4,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen monatlichen Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert.

Der für Mai vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 1,9 Prozent wurde auf 0,3 Prozent revidiert. Diese Revision habe sich aus einer Anpassung bei der Preisbereinigung ergeben, hieß es.

Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der Auftragseingang um 0,5 Prozent niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der Auftragseingang von April bis Juni um 1,3 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor, ohne Großaufträge blieb er unverändert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)

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