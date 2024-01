Deutscher Außenhandel wächst kräftig

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Außenhandel hat im November deutlich angezogen. Die Ausfuhren stiegen gegenüber dem Vormonat um 3,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Dies ist das größte Plus seit Februar 2022. Analysten hatten lediglich einen Zuwachs von 0,5 Prozent erwartet. Die Einfuhren nach Deutschland zogen um 1,9 Prozent an. Auch hier war nur ein geringer Anstieg erwartet worden./la/men