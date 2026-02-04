Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 12:50:46

Deutscher Automarkt legt im Januar Rückwärtsgang ein

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat zu Jahresbeginn in den Rückwärtsgang geschaltet. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Januar  193.981 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von  6,6 Prozent gegenüber Januar 2025.

Unter den deutschen Marken wies Opel mit einem Plus von 27,4 Prozent den stärksten Zuwachs auf. Der Volumenhersteller Volkswagen musste hingegen einen Rückgang um 17,5 Prozent hinnehmen. Bei der Premiumtochter Audi gingen die Neuzulassungen um 4 Prozent zurück. Die Sportwagen-Tochter Porsche brachte es dagegen auf 23,3 Prozent mehr Neuzulassungen. Der Premiumhersteller BMW kam auf ein Plus von  5,4  Prozent, während Mercedes ein Minus von 6,5 Prozent verbuchte.

Tesla schaffte nach einer längeren Durststrecke ein leichtes Zulassungsplus von 1,9 Prozent auf 1.301 Fahrzeuge. Beim chinesischen Konkurrenten BYD vervielfachten sich die Neuzulassungen im Januar um rund 1.019 Prozent auf 2.629 E-Autos.

Die Zulassungen von Pkw mit vollelektrischen Antrieben stiegen im vergangenen Monat um 23,8 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein Plus von 23 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden 29,9 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 17,1 Prozent.

"Der Pkw-Markt ist äußerst verhalten in das neue Jahr gestartet", sagte Imelda Labbé, Präsidentin des Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). "Das überproportionale Wachstum der BEV-Zulassungen internationaler Hersteller im Januar zeigt das hohe Kundeninteresse an leistbaren Elektrofahrzeugen. Für ein nachhaltiges Gesamtmarktwachstum in 2026 benötigen wir eine weitere Steigerung der BEV-Auftragseingänge."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 06:51 ET (11:51 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Analysen
22.01.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
21.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 88,56 -2,57% BMW AG
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 14,60 -3,31% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Ford Motor Co. 11,61 -0,85% Ford Motor Co.
Geely 1,73 0,64% Geely
Honda Motor Co. Ltd. 8,71 -1,56% Honda Motor Co. Ltd.
Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS) 26,60 -0,75% Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)
Hyundai Motor Co Ltd 488 500,00 -3,08% Hyundai Motor Co Ltd
Kia Motors Corp 156 200,00 -0,38% Kia Motors Corp
Mazda Motor Corp. 6,60 -0,57% Mazda Motor Corp.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 59,00 -3,17% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares 5,03 -0,40% Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
Nissan Motor Co. Ltd. 2,12 0,07% Nissan Motor Co. Ltd.
Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 3,56 -1,11% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Porsche Automobil Holding SE 35,42 -2,75% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,53 -1,55% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Renault S.A. 31,88 -0,47% Renault S.A.
Suzuki Motor Corp. 11,87 1,89% Suzuki Motor Corp.
Tata Motors Ltd 374,90 -0,03% Tata Motors Ltd
Tesla 336,85 -1,89% Tesla
Toyota Motor Corp. 19,91 -1,94% Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp. (spons. ADRs) 201,00 -1,95% Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,65 -3,83% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen (VW) St. 102,30 -3,03% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 10,00 -4,76% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen