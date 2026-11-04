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04.11.2026 13:46:42

Deutscher Automarkt wächst im Oktober um 1,7 Prozent

DOW JONES--Der deutsche Automarkt ist im Oktober in niedrigerem Tempo als im Vormonat gewachsen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, stiegen die Pkw-Verkäufe um 1,7 Prozent zum Vorjahr auf 254.492 Einheiten. Im September hatte noch ein Wachstum von 9,0 Prozent zu Buche gestanden. Für die ersten zehn Monate bis Ende Oktober ergab sich ein Anstieg von 4,9 Prozent auf 2,48 Millionen Autos.

Getragen wurde der Anstieg im Oktober abermals von den Elektroautos (BEV), die einen Sprung um knapp 80 Prozent auf 94.086 Stück verzeichneten. Der Absatz von Benzinern sank um 41 Prozent auf 38.516 Pkw, jener von Dieselfahrzeugen um 21,6 Prozent auf 23.882.

Marktführer Volkswagen verkaufte 46.331 Autos, ein Rückgang um 4 Prozent zum Vorjahr. Mercedes verzeichnete einen Anstieg um 8,5 Prozent auf 26.273 Autos. Bei BMW blieb der Absatz mit 23.582 Stück in etwa stabil.

Vom E-Auto-Boom profitierte der US-Autobauer Tesla, der seinen Absatz im Oktober um 291 Prozent auf 2.932 Einheiten steigerte. Der chinesische Konkurrent BYD kam mit einem Plus von 54 Prozent auf 5.173 Einheiten.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 07:46 ET (12:46 GMT)

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