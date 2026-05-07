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07.05.2026 12:00:24

Deutscher Automarkt wächst langsamer - deutlicher Anstieg bei E-Autos

DOW JONES--Das Wachstumstempo auf dem deutschen Automarkt hat sich im April deutlich verlangsamt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden 249.163 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 2,7 Prozent zum Vorjahr. Im März waren die Verkäufe noch um 16 Prozent gestiegen. Für die ersten vier Monate stand ein Wachstum von 4,5 Prozent auf 948.567 Autos zu Buche.

Elektroautos (BEV) wiesen im April mit einem Plus von 41 Prozent auf 64.350 Fahrzeuge erneut ein kräftiges Wachstum auf. Einen ähnlich hohen Anstieg erzielten Hybridfahrzeuge. Bei Benzinern und Dieselfahrzeugen betrug der Rückgang dagegen 20 bzw. 13,8 Prozent.

Marktführer Volkswagen verbuchte einen Abstzrückgang um 6,7 Prozent auf 46.101 Autos. Die Premiummarke Audi erzielte ein Plus von 19 Prozent, bei Mercedes ging es um 4,9 Prozent aufwärts. Für BMW wurde ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet.

Der chinesische Elektroautohersteller BYD verdreifachte seinen Absatz auf 4.705 Einheiten. Tesla verbuchte ein noch stärkeres Wachstum, lag mit 3.149 Pkw aber hinter dem Rivalen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

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