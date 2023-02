Deutscher Bierabsatz steigt 2022 um 2,7 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bierabsatz in Deutschland ist 2022 gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts setzten die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager im vergangenen Jahr rund 8,8 Milliarden Liter Bier ab. Das waren 2,7 Prozent beziehungsweise 232,6 Millionen Liter mehr als im Vorjahr. Der Inlandsabsatz erhöhte sich um 4,0 Prozent, der Absatz in Nicht-EU-Staaten verringerte sich um 12,4 Prozent.

