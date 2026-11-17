BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Ökonomen Markus Brunnermeier als Chef-Volkswirt bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorschlagen. Die Personalie habe Finanzminister Lars Klingbeil Bundeskanzler Friedrich Merz vorgeschlagen, hieß es aus dem Finanzministerium. Brunnermeier sei ein herausragender Ökonom. Er lehrt an der Universität in Princeton in den USA.

Der Chefökonom bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik . Das Kabinett soll morgen über die Nominierung entscheiden.

Weiterhin offen ist, wen die Bundesregierung bei der Nachbesetzung des EZB-Chefpostens unterstützt. Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, die Notenbank am 7. Februar 2027 und damit fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit zu verlassen.

Es zeichnet sich eine Entscheidung zwischen dem Niederländer Klaas Knot, früher Chef der niederländischen Zentralbank, und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Er ist Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich./tam/DP/zb